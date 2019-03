Materiale di scarto industriale in fiamme a Lanuvio

Un incendio si è sviluppato questa mattina nell'area di uno stabilimento sulla via Nettunense a Lanuvio. Le fiamme sono divampate alle 9.30 circa alimentate da materiale plastico di vario genere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Velletri e in supporto quelli di Nemi ed Aprilia.

Il sito produttivo è da tempo dismesso e all'esterno erano accumulti pneumatici, materiale per isolamento e per iimballaggio.



Ad indagare sulle possibili cause sono i carabinieri anche se la pista maggiormente battuta è quella dolosa.