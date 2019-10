Roma, i rifiuti ora arrivano "in cielo": l'oltraggio con vista sul Colosseo

La spazzatura romana non conosce limiti. Neanche l'inciviltà di quanti scambiano le strade di Roma per una pattumiera. E, adesso, anche il cielo. Nessuna illusione ottica o gioco di parole. Mentre la città è alle prese, ancora una volta con un'emergenza rifiuti, ecco spuntare, in via San Giovanni in Laterano, zona frequentatissima dai turisti, un materasso sospeso in aria. Merito di due cartelli stradali, usati per sostenerlo. Una scena che non è passata inosservata ai turisti che passano di lì per andare a visitare il Colosseo, e che non hanno potuto fare a meno di immortarlarlo.

Dopo essere stato condiviso sui social, alle ore 13 era ancora al suo posto. E chissà per quanto tempo ancora farà da sfondo alle classiche cartoline con vista Colosseo.





Ultimo aggiornamento: 19:56

