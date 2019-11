Roma, enorme masso precipita sulla carreggiata a Grottarossa: strada chiusa

Ultimo aggiornamento: 19:55

Un grosso masso si è staccato da una parete ed è finito sulla carreggiata. È accaduto in via Filacciano in zona Grottarossa , in una zona periferica di Roma . Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre per rimuovere il masso, effettuare un sopralluogo e rimuovere eventualmente altre parti che rischiano di staccarsi dalla parete. La strada è stata chiusa al transito di auto e pedoni fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza.