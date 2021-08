Giovedì 19 Agosto 2021, 00:12

Furto notturno nella casa romana dell’attore, ma anche imprenditore, Massimo Ciavarro che si trova fuori Roma in vacanza. I ladri si sono dimostrati esperti e, soprattutto devono avere fatto un sopralluogo. Fatto sta che sono riusciti nel loro piano: saccheggiare la casa del famoso attore, che si trova in una traversa di Corso Francia. Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato Ponte Milvio che ha preso contatti con il domestico dell’attore, colui che ha segnalato il furto. Probabilmente ci deve essere stato un allarme collegato con la casa del domestico che si è recato sul posto a vedere cosa fosse accaduto intorno alle 4.20 di notte. L’uomo ha trovato il classico soqquadro lasciato dai ladri e così si è rivolto alla polizia.

LE INDAGINI

In assenza del proprietario dell’appartamento, Massimo Ciavarro, gli investigatori ancora non sanno quanto sia stato portato via dai ladri. In un secondo momento, quando l’attore farà denuncia formale, al suo ritorno a Roma, allora dirà agli investigatori il valore in soldi ed in oggetti contenuti nella cassaforte. Il bottino dovrebbe essere ingente. Gli ”Arsenio Lupin” sono riusciti a smurare una cassaforte e a far razzia di altri oggetti di valore che custodiva la casa. Ad agevolare l’opera dei ladri, l’assenza di altri condomini, anche loro in ferie, così nessuno si è accorto dei rumori, necessari, per smurare da una parete la cassaforte.

IL FORZIERE

I ladri sono fuggiti con il forziere chiuso che avranno aperto da un’altra parte proprio per non perdere tempo. Ad indagare sono gli investigatori di Ponte Milvio che conoscono pregiudicati in grado di fare il furto all’attore. Gli agenti chiederanno a qualcuno di loro d’indicare il suo alibi ma l’indagine comunque si presenta difficile. Gli agenti stanno setacciando le tante telecamere sparse nella zona, lungo corso Francia e nelle vie limitrofe. Proprio una di esse potrebbe avere ripreso i ladri dell’attore Massimo Ciavarro. Se la polizia avesse una loro foto, tutto diventerebbe più facile.

IL GIALLO

Ma come hanno fatto ad entrare in casa i ladri? Sono entrati forzando una porta finestra. Probabilmente non c’era l’allarme oppure era stato disattivato. Una volta aperta la porta finestra, i malviventi si sono trovati all’interno della lussuosa casa liberi di agire. Già oggi, gli investigatori chiederanno il valore che era nascosto nella cassaforte. Se si trattasse di gioielli sarebbe necessario fare un’indagine nel mondo dei ricettatori. Gli investigatori intercettando un pezzo trafugato all’attore potrebbero risalire agli autori del colpo.

LA SCIENTIFICA

Sul posto è intervenuta una squadra della polizia scientifica che ha fatto un meticoloso sopralluogo per trovare qualche traccia utile ad individuare i banditi. Un sopralluogo che potrebbe dare i suoi frutti. I ladri si sono mossi in tante stanze ed è possibile che uno di loro possa avere toccato qualche oggetto senza guanti lasciando un’impronta digitale. Massimo Ciavarro cominciò ad essere conosciuto negli anni settanta, specialmente al pubblico femminile, in qualità di protagonista di fotoromanzi per il settimanale Grand Hotel, notorietà che gli permise successivamente di partecipare in alcune commedie all’italiana di grande successo. Nel settembre 2008 è uno dei concorrenti della sesta edizione dell’Isola dei famosi. Nel 2015 dà alle stampe la sua autobiografia intitolata ”La forza di cambiare”, scritta a quattro mani con la giornalista Susanna Mancinotti. Sempre impegnato in film e ”fiction”. Per un periodo è stato lontano dal mondo del cinema e si è dedicato a diverse imprese, ha fondato un’azienda agricola e si è dedicato al settore delle costruzioni, prima di tornare a dedicarsi alla carriera iniziale, sia come attore, sia come produttore cinematografico insieme alla sua ex moglie Eleonora Giorgi. Nel 2013 partecipa come concorrente alla seconda edizione del reality ”Pechino Express” con il figlio Paolo.

I PRECEDENTI

A dicembre scorso fu la volta dell’attrice Valeria Fabrizi, a cui ignoti svaligiarono l’appartamento alla Balduina in pieno giorno. Nel 2015 ai Parioli ci fu furto in casa dell’attrice Vittoria Belvedere. I ladri penetrarono nell’appartamento del compagno della 43enne in via Archimede. Rubarono Rolex e preziosi. A Ferragosto nel 2018, ci fu il furto in via dei Coronari in casa Gassmann. L’attore disse che i ladri non avevano rubato i premi di suo padre. Nel 2017 si registrò un furto in casa dell’attrice Paola Quattrini nella zona di Ponte Milvio a Roma. Fu proprio l’attrice a chiamare le forze dell’ordine. Il valore del bottino portato via dei ladri fu di oltre 40mila euro.