Sabato 9 Aprile 2022, 06:49 - Ultimo aggiornamento: 06:54

«Il chiarimento si è reso necessario perché in alcune scuole materne iniziavano a verificarsi delle disparità di trattamento per alunni della stessa classe», con queste parole l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato spiega, nel merito, il motivo che ha spinto la Regione Lazio, nella figura della direzione Salute, a protocollare una circolare, recapitata all'Ufficio scolastico regionale e al Dipartimento Scuola di Roma Capitale, sulle indicazioni da seguire per l'uso «della mascherina Ffp2 nel contesto dei servizi educativi per l'infanzia».

A fronte dell'ultimo decreto del governo del 24 marzo la Regione ha sentito l'esigenza di puntualizzare l'uso dei dispositivi di protezione e il target di riferimento proprio perché, soprattutto nelle scuole materne - essendo l'età un discrimine -, iniziavano a verificarsi situazioni anomale: bambini con la mascherina ed altri senza soltanto in ragione dell'età e non del fatto che frequentassero una medesima classe.

LA MISSIVA

E allora si ribadisce un concetto: in presenza di «almeno quattro positivi», come recita il decreto legge «l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i dicenti nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo». Ma si puntualizza un altro aspetto sull'uso dei dispositivi perché - ed è il caso delle scuole d'infanzia o materne - «in una classe - spiega l'assessore - possono esserci anche bambini di 5 anni e bambini di 6 anni». Che fare dunque? «L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini da sei anni in su. La misura - si legge ancora nella circolare della Regione - pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti». E dunque «In ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo delle mascherine nella scuola d'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere». In questo modo si punta a omogenizzare il trattamento per gli alunni della scuola materna a prescindere dall'età al fine di evitare discriminazioni: anche quelli che frequentano ed hanno sei anni non dovranno indossare la mascherina. Con i dispositivi di protezione si dovrà continuare a fare i conti. «L'indicazione - conclude D'Amato - è di continuare ad indossarli al chiuso fino a maggio anche perché i casi ci sono, seppur il Lazio sia la Regione con l'indice Rt inferiore ad 1». Ieri in tutto il territorio della Regione sono stati contati 6.849 nuovi positivi, 742 in meno sul giorno precedente e in netto calo rispetto ad una settimana fa quando si superavano gli 8 mila positivi. Ma il valore resta più alto rispetto a quello dell'8 marzo scorso quando i nuovi casi erano 6.214.