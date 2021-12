Lazio, mascherine obbligatorie all'aperto: verso ordinanza prima di Natale

Con la varianate Omicron che corre e i contagi da Covid in crescita in quasi tutte le regioni, la Regione Lazio sta valutando di imporre l'obbligo della mascherina all'aperto anche in zona bianca. Il provvedimento, che potrebbe essere varato già da settimana prossima, è pensato per contenere i casi in vista del Natale. Il Lazio per le vacanze natalizie, infatti, resterà sicuramente in zona bianca, ma rischia di passare in giallo per la fine dell'anno. L'ordinanza, secondo qanto si è appreso, entrerà in vigore il 23 dicembre. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intende così dare maggiore protezione ai cittadini in occasione del periodo natalizio quando sono più frequenti gl assembramenti.

APPROFONDIMENTI I DATI Oggi 2.409 casi LE MISURE Roma, chiusa parte di via del Corso COVID Omicron, la variante Covid che minaccia il Natale