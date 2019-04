Marocchino accoltella un uomo con il crocifisso a Termini, il testimone: «Ha urlato 'Cattolico di m****'». «Ha gridato 'italiano cattolico di m****' e poi lo ha colpito alla gola. Avrebbe potuto ucciderlo». È il racconto all'Adnkronos del testimone dell'aggressione avvenuta alla vigili di Pasqua a Termini, quando un marocchino 37enne ha tentato di sgozzare un georgiano di 44 anni, scambiandolo per un italiano, dopo aver notato che portava il crocifisso al collo. «Tutto si è svolto in pochi istanti - spiega il testimone - il georgiano è sceso dal bus e si stava dirigendo verso la stazione della metro in piazza dei Cinquecento dal lato di via Giolitti quando il marocchino lo ha raggiunto e lo ha aggredito. Poi è scappato in direzione di via Cavour».

