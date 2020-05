Marijuana e ketamina a "pazienti" troppo stressati e ansioni: psicoterapeuta arrestata per spaccio di droga

Gli effetti erano sicuramente calmanti: tanti i suoi "pazienti" erano infatti preda di ansie e paure che lei riusciva a calmare con sostanze rilassanti se non proprio anestetizzanti. Peccato che la psicoterapia e le sue cure fossero soltanto un paravento di una altra attività ben più redditizia. Così , insospettiti dal via vai in un appartamento della Tuscolana a Roma , i «Falchi» della Squadra Mobile hanno deciso di controllare uno degli uomini appena uscito da una visita troppo veloce trovandolo con alcune quantità di droga appena acquistate.Quando i poliziotti hanno fatto irruzione nell'appartamento, la dottoressa 31enne gli ha consegnato spontaneamente 450 grammi di marijuana, 35 di hashish, 27 di mdma e 23 di ketamina. Arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti, è ora ai domiciliari in una abitazione diversa da quella in suo possesso e dove riceveva gli acquirenti della droga.