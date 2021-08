Mercoledì 25 Agosto 2021, 07:22

La sua presenza al raduno dei giovani di CasaPound, alla fine di luglio, non era passata inosservata. Quel suo legame con il mondo del Blocco Studentesco, in qualità di relatore, si era tradotto in alcune interrogazioni parlamentari, indirizzate ai ministri dell'Interno, Luciana Lamorgese e della Giustizia, Marta Cartabia. Del resto, l'empolese Mario Tuti ha lasciato molte ferite aperte, come testimonia la condanna a due ergastoli per tre omicidi e a 14 anni di reclusione per aver guidato la rivolta dei detenuti nel carcere di Porto Azzurro. Adesso, quella partecipazione, si traduce nel stop alla licenza e al ritorno nel carcere di Civitavecchia.

Tuti era stato fotografo ad Allumiere, nell'azienda agricola Casa dell'ovile, in virtù di una licenza straordinaria, concessa nell'ambito del regime di semilibertà di cui godeva (dal 2004). Lì, si è svolto il campo estivo dei Fascisti del terzo millennio: «Questa notizia è agghiacciante aveva tuonato il sindaco di Empoli, Brenda Barnini . Intanto sapere che esistono centri estivi neofascisti e che nessuno fa niente per impedire che questo avvenga mi pare gravissimo. In più l'offesa per la nostra città e per la memoria delle vittime del terrorista nero Mario Tuti, che va a insegnare a questi ragazzi che cosa?». Ora la decisione: Tuti dovrà tornare in carcere e il giudice dovrà decidere se revocare il regime di semilibertà.