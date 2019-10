Marino, aperta ieri la Sagra dell'Uva: attesi 50 mila visitatori, le fontane daranno vino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’inaugurazione della mostra “Dal Rinascimento al Barocco sulle note di Giacomo Carissimi”, curata dall’Associazione Arte e Costumi Marinesi, si è aperta ieri la 95esima Sagra dell’Uva di Marino, la più antica d’Europa. Per tre giorni le strade saranno invase da turisti provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo. Sono attese almeno 50 mila persone. Trenitalia per facilitare l’arrivo dei visitatori ha organizzato per domani 6 treni straordinari sulla linea Roma–Albano, mentre sul sito online del Comune si contano centinaia di adesioni di turisti che arriveranno in autobus. L’evento clou domani e lunedì alle 17,30 con il miracolo delle fontane che danno vino. Seguirà la sfilata dei carri allegorici e l’imponente corteo storico.Anche quest’anno per contenere l’assalto della gente nella giornata di domani, dalle 10 alle 22 saranno posizionati sei varchi di accesso e per entrare nel centro storico si pagherà un ticket di 3 euro. I residenti potranno entrare senza pagare il biglietto esibendo la carta d’identità, mentre sconti saranno concessi ai gruppi che si prenotano online. Accesso libero anche ai bambini al di sotto dei 12 anni ed ai portatori di handicap con accompagnatore. «È un vanto per me e per la Città - ha detto Carlo Colizza, sindaco Cinquestelle di Marino - ospitare e promuovere una manifestazione rinomata in tutto il mondo. Abbiamo riproposto per domenica il biglietto di ingresso per il rispetto che si deve ad una iniziativa così importante».L’amministrazione comunale ha anche ricevuto una lettera di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, che si è complimentato con la Città per aver dato ai giovani la possibilità di sviluppare l’amore per la musica, per aver organizzato una raccolta di sangue con il contributo dell’Avis e per aver adottato durante la sagra la campagna “Plastic Free”. Il concorso “Carissimi… JazzOltre”, ideato dal maestro Carlo Negroni, musicista e compositore, rappresenta un altro piatto forte della Sagra. Partendo dal compositore Giacomo Carissimi, uno dei maggiori musicisti del Seicento, il progetto prevede l’orientamento dei giovani verso la musica jazz. I musicisti in erba, partecipanti al concorso, potranno esibirsi nelle piazzette di Marino durante la Sagra. In questa occasione saranno aperte le cantine storiche che offriranno in degustazione prodotti tipici in abbinamento con le etichette di sei aziende vinicole locali. Mostra anche sulle locandine storiche della Sagra. Conclusione lunedì alle ore 21,30 con il concerto di Red Canzian.