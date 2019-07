Marino, rapinano due giovani: la fuga a Ostia, poi la cattura

Due persone sono state arrestate a Marino accusate di aver rapinato due giovani di cui uno minorenne. Si tratta di B.G. e V.M., rispettivamente di 56 e 52 anni. La rapina è avvenuta il 15 luglio in Piazzale Kennedy a Ciampino, nei pressi della Stazione Ferroviaria. Le vittime sono state avvicinate da due uomini, di cui uno armato di pistola che dopo averli minacciati, con la forza si è impossessato di una borsa tracolla contenente il portafogli e il telefono. Grazie alle immagini delle telecamere i poliziotti hanno individuato i due rapinatori e accertato che nel pomeriggio del 15 luglio, erano già stati fermati per un controllo nelle vicinanze di piazzale Kennedy. Nel frattempo i due malviventi si erano dati alla fuga a Ostia. Al momento dell’arresto, i due, sono stati trovati ancora in possesso dell’arma usata per compiere la rapina. © RIPRODUZIONE RISERVATA