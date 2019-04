Caso Marino, Orfini: «Non mi scuso per averlo sfiduciato, non era adeguato ad amministrare Roma»

«Alcuni, compreso qualche dirigente del Pd, mi chiedono di scusarmi per la scelta di avere sfiduciato Ignazio Marino. Ovviamente non credo di doverlo fare, perché quella scelta l'ho assunta spiegando fin dal primo momento che non era legata all'inchiesta. Marino non era adeguato a quel ruolo, stava amministrando male Roma, la città era un disastro». Così Matteo Orfini, che durante l'era Marino era commissario del Pd di Roma, in un post su Facebook.

«Provai per un anno ad aiutarlo, troverete decine di dichiarazioni dell'ex sindaco che lo riconosceva. Difesi l'indifendibile, compresa la scelta di rimanere in vacanza in alcuni dei momenti più delicati della vita della città. Misi me stesso a sua protezione per più di un anno, rispondendo personalmente di ogni problema della città» e «non bastò perché errori e atteggiamento del sindaco non cambiarono. E Roma ne pagava le conseguenze», scrive Orfini. «Molti obiettano che quella scelta ha portato alla vittoria della Raggi e il disastro attuale. Per carità, ognuno può interpretare a piacimento il nesso di causa effetto. Dal mio punto di vista, la Raggi l'ha portata il disastro amministrativo prodotto da Marino e una inchiesta - Mafia capitale - che sconvolse la città e il Pd. Possiamo far finta che tutto questo non c'entri ma non sarà strillando bugie che cancelleremo la verità».

Ultimo aggiornamento: 14:39

