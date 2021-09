Marino, scontro violento tra un'auto e una cisterna piena di gas. Il conducente in codice rosso all'ospedale

Venerdì 3 Settembre 2021, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 17:45

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 15.30 su via Appia Nuova nel comune di Marino. Nella zona tra le frazioni di Frattocchie e Due Santi, un ragazzo del posto di 25 anni a bordo di una Smart ha tamponato violentemente un autocisterna piena di gas davanti a lui e si è ferito gravemente . Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Frattocchie e un elisoccorso che ha atterrato proprio sulla via Appia Nuova.

Mentre i vigili del fuoco stanno operando per mettere in sicurezza l'autocisterna piena di gpl . I carabinieri hanno svolto i rilievi, il traffico ha subito forti rallentamenti in direzione Roma e Albano Laziale. Il ragazzo è stato elitrasportato al Policlinico Umberto Primo di Roma in gravissime condizioni in codice rosso.

Mentre il cinquantenne che guidava Il camion è rimasto solo leggermente contuso. La via Appia é tuttora chiusa in entrambe le direzioni all'altezza di via Nettunense in direzione Albano e Roma per permettere ai vigili del fuoco di portare a termine le operazioni di travaso della autocisterna piena di Gpl coinvolta nell'incidente.