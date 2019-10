Urta un'auto sulla Nettunense tre feriti gravi a Marino

Terribile incidente l'altra notte tra due auto sulla via Nettunense, all'altezza della Castelluccia di Marino. Lo scontro è successo intorno alle 23 di sabato quando una Ford C Max guidata da un trentenne ecuadoriano diretto verso Aprilia ha colpito un'Alfa 147 con a bordo una coppia di giovani romeni mentre stava svoltando nel parcheggio di un locale. L'Alfa colpita ha fatto più volte il giro su se stessa. Tre i feriti con trauma gravi. In pochi secondi il traffico è andato letteralmente in tilt. Sul posto per i rilievi gli agenti di polizia locale di Albano che hanno anche disposto la chiusura della strada a senso unico alternato per permette la rimozione delle vetture incidentate da parte dei mezzi del deposito giudiziario di Marino. Disposti alcol test e drug test per l'ecuadoregno. © RIPRODUZIONE RISERVATA