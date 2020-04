Marino, boom di famiglie in crisi economica: già richiesti mille buoni spesa al Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È boom di famiglie in crisi economica a Marino dove c’è stata un’altissima richiesta di buoni spesa da parte dei residenti con tanto di motivazione del improvviso cambiamento di tenore di vita con l’avvento del coronavirus. Il sindaco Carlo Colizza ha parlato di un numero alto di richieste: «Abbiamo registrato oltre mille domande per i buoni spesa finanziati con i fondi governativi e regionali – dice – che da oggi saranno consegnati agli esercenti che hanno aderito all’iniziativa. Le condizioni economiche per molti dei nostri concittadini purtroppo è cambiata con l’arrivo dell’emergenza che ha messo in ginocchio tutto il comparto turistico e il suo indotto. Ma i marinesi sono forti: si rialzeranno».Al via anche il progetto della “spesa sospesa”: l’amministrazione comunale con il supporto del Gruppo Coordinato delle Associazioni e Comitati dà il via all’iniziativa di raccolta di generi di prima necessità per supportare la popolazione in difficoltà, ad integrazione del progetto “buoni spesa”: «Troverete - conclude il sindaco Colizza - dei volontari nei pressi dei supermercati a raccogliere i beni che vorrete donare. Una volta raccolti, i generi verranno confezionati in pacchi famiglia e distribuiti dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile con il coordinamento dei Servizi Sociali del Comune».Ci sarà un tracciamento digitale dei pacchi consegnati in modo che il database Comunale sia sempre aggiornato per garantire il controllo. Verranno predisposte due raccolte sia nella giornata di oggi che sabato. E nel frattempo, il sindaco ha emesso una nuova ordinanza che proroga fino a domenica 3 maggio le misure di accesso in ordine alfabetico alle medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari. Ma rispetto alla prima, ci sono cambiamenti. Adesso, una persona presente nella famiglia con cognome diverso dall’intestatario anagrafico potrà entrare nei supermercati nelle fasce destinate all’intestatario mostrando un documento o la foto digitale del documento, superando così spiacevoli malintesi che si erano creati con la prima ordinanza e che hanno destato non poche polemiche.Inoltre, i commercianti saranno tenuti a fare dei controlli molto più serrati e cioè a richiedere il documento prima di accedere alla struttura, e quindi a non consentire l’ingresso, in applicazione dell’ordinanza, a chi non volesse mostrare il documento o a chi non in regola con la fascia oraria. Sarà possibile, per chi lavora o ha altri motivi oggettivi di impedimento, scrivere alla segreteria del Sindaco per ottenere uno spostamento di fascia in caso di reale impossibilità di fare la spesa nel giorno previsto. Il Presidente del Consiglio comunale, Gabriele Narcisi, ha ringraziato pubblicamente tutti i volontari che si sono adoperati per le attività connesse al Piano di Emergenza Comunale, in particolare nei scorsi giorni per la ricezione delle domande dei “buoni spesa”: «Ci tengo a ringraziare tutti i volontari – dice Gabriele Narcisi – che hanno accolto sul territorio per i nostri concittadini che avevano necessità di presentare la domanda per i “buoni spesa”: ho preso il mio posto al presidio di Castelluccia e poi ho visitato gli altri presidi per vedere come andavano le cose e ho incontrato un mondo di persone straordinariamente generose. Tante di loro già le conosco, da sempre si spendono per il proprio territorio e la propria comunità, ma è sempre rinfrancante e davvero scalda il cuore vedere quanti sono disposti a mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie energie e, in questo caso, anche a mettere un po’ a rischio la propria salute, per aiutare gli altri. A tutti i volontari grazie di cuore».