Roma, trasportavano 22 chili di marijuana nel trolley: fermati davanti alla stazione Tiburtina

Rissa e chili di droga: questo un primo bilancio dell'attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia Roma Parioli nelle ultime ore. I militari hanno arrestato, in tre distinti episodi verificatisi a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, quattro cittadini nigeriani tra i 21 e i 23 anni, in Italia senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due cittadini romeni e un cittadino libico per rissa. I ragazzi nigeriani sono stati notati dai Carabinieri nelle vicinanze della stazione Tiburtina mentre, con un passo particolarmente spedito e con atteggiamento guardingo, trascinavano dei trolley al cui interno i Carabinieri hanno rinvenuto, nel primo caso 10,6 chili di marijuana imballati con il cellophane, nel secondo, altri undici chili di marijuana suddivisi in 5 “balle”, anche queste incellofanate. L’intero quantitativo di droga è stato sequestrato dai militari, mentre i quattro cittadini nigeriani sono stati ammanettati e portati in caserma, dove attendono di essere sottoposti al rito direttissimo.



Poco dopo, i Carabinieri sono stati chiamati a sedare una furibonda rissa scoppiata tra due romeni e un libico - tutti pregiudicati e nella Capitale senza fissa dimora - in largo Guido Mazzoni. Le numerose segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112 hanno consentito ai militari di intervenire tempestivamente e di bloccare i contendenti. Trasportati al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, i tre uomini arrestati sono stati giudicati affetti da lievi traumi guaribili in 5 giorni e, una volta dimessi, sono stati trasportati nelle camere di sicurezza della caserma, anche loro in attesa del rito direttissimo.

Ultimo aggiornamento: 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA