Ostia, mare d'inverno: l'ordinanza Raggi fa flop

Mare d’inverno, l’ordinanza della sindaca Raggi fa flop. A metterlo nero su bianco anche la polizia locale del X Gruppo Mare, che ieri hanno multato uno degli stabilimenti che non ha rispettato la direttiva che prevede cancelli aperti per gli impianti anche nel periodo non estivo. Per questo i rappresentanti di “MareXTutti” hanno organizzato un presidio di protesta davanti allo storico stabilimento “Battistini”, all’altezza del Pontile.

I FATTI

L’ordinanza della sindaca, la numero 215 del 19 dicembre scorso, prevede all’articolo 5 l’obbligo dei concessionari di tenere aperti i cancelli degli stabilimenti per permettere l’accesso alla spiaggia h 24 durante l’intero anno. Così ieri mattina è scattato il sit-in di fronte ai cancelli chiusi dello stabilimento Battistini di Ostia. La manifestazione ha richiesto l’intervento degli agenti della polizia municipale che davanti alla chiusura dello stabilimento hanno elevato un verbale a carico del concessionario per violazione dell’ordinanza invernale con una sanzione di mille euro. È il primo stabilimento a finire nella rete dei controlli avviati sulla costa di Ostia. E da domani si inaspriranno le verifiche nei confronti degli impianti da Ponente a Levante. «Questa prima multa - hanno fatto sapere dal comitato “MareXTutti” - è il risultato di una battaglia per riportare la legalità sulle spiagge, per il diritto all’accesso libero e alla vista del mare. Ora i controlli ora devono estendersi a tutti i 71 stabilimenti ridando ai cittadini il pieno godimento del mare come avviene in tutte le città marittime mentre a Ostia è impedito da infiniti abusi e violazioni della legge che non possono più essere tollerati. La Polizia Locale ha assicurato che saranno controllati tutti gli stabilimenti».

LA ROAD MAP

Basta passeggiare sul lungomare di Ostia per accorgersi che il «lungomuro» è più resistente dei proclami della politica e dei pezzi di carta protocollati in Campidoglio. Cancelli, sbarre, transenne. Tutto per impedire l’accesso al mare della Capitale, ingabbiato da muri, caseggiati e veri residence mascherati da resort costruiti direttamente sul demanio marittimo. Stabilimenti protetti da tornelli e catene. La sindaca Raggi ha provato il piano di «destagionalizzazione» obbligando i concessionari all’apertura invernale: uno su cinque non la rispetta. Il provvedimento, in vigore da un mese, si sta trasformando in un flop. Disatteso dagli stessi gestori che decidono di restare chiusi, contravvenendo alla disposizione della Raggi, anche perché non ci sono controlli sufficienti.

LA PRIORITÀ

Il mare d’inverno non è una priorità per l’amministrazione e non essendoci le verifiche, di fatto, l’ordinanza viene svuotata del suo contenuto. «L’ordinanza è come se fosse insabbiata - hanno detto i manifestanti con tanto di cartelli di protesta - nessuno fermerà la nostra battaglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA