Roma, cavallo investito e ucciso in via Isacco Newton

Incidente all'alba di oggi in viale Isacco Newton, circa 400 metri prima dello svincolo per l'A91. Gli agenti dei gruppi Monteverde e Marconi della polizia locale sono intervenuti a seguito dello scontro tra una Vw Golf, condotta da un uomo di 55 anni e un cavallo. L'animale è morto a causa dell'impatto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto e la provenienza del cavallo.

