Marco Doria, piccola bara vicino a casa: nuova minaccia per il dirigente dei Parchi di Roma

Torna nel mirino Marco Doria, il presidente del Tavolo per la riqualificazione dei Parchi e delle Ville Storiche di Roma Capitale sulla cui auto, nello scorso mese di giugno, è stato piazzato un ordigno rudimentale che poteva esplodere. Questa volta a Doria, già bersaglio peraltro in passato di altre minacce e per questo sotto tutela, hanno fatto trovare una bara col suo nome sotto casa. Una piccola bara, ma il messaggio resta allo stesso modo inquietante.

«È stata rinvenuta dalla scorta sul cancello della mia abitazione - racconta lo stesso Doria - una bara di 20 cm con scritto sopra il mio nome. Sono stati fatti tutti i rilievi del caso dai carabinieri del Nucleo Operativo». Con un messaggio su facebook, il destinatario dell'avvertimento parla di «gesto vigliacco e minaccioso».

Il precedente e l'impegno: «Non arretro»

Nel giugno scorso qualcuno aveva posizionato un ordigno artigianale sulla sua auto parcheggiata in zona Prati. «Sono anni che continuo a denunciare - aveva scritto all'epoca - tutti gli attacchi e le minacce che mi arrivano. È importante che si sappia che tutti quelli che mi hanno offeso o minacciato sono stati denunciati e prima o poi un funzionario di Pubblica Sicurezza oppure un carabiniere andrà a bussare alla loro porta. Io non arretro di un centimetro, non mi intimidiscono per niente. Saranno tutti perseguiti, uno a uno, e non mi fermerò davanti a nulla. Se saranno condannati a pagare devolverò tutto in beneficenza».