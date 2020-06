Marcia su Roma bis, da La Spezia torna per manifestare: fermato dalla Digos

Era tornato oggi a Roma per manifestare ma è stato fermato dalla Digos uno degli esponenti di spicco del gruppo “ Marcia su Roma ” che sabato scorso ha organizzato un'altra manifestazione non preavvisata nella capitale.

L'uomo, residente a La Spezia e con precedenti alle spalle, verrà denunciato per vilipendio alla Repubblica e alle istituzioni, apologia del fascismo, istigazione a disobbedire alle leggi e atti contrati alla pubblica decenza. Secondo gli investigatori oggi era tornato a Roma per scendere nuovamente in piazza.

N. F., considerato dagli investigatori esponente di spicco del Fronte di Liberazione popolare , la sera della manifestazione di sabato scorso aveva urinato davanti a un palazzo istituzionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA