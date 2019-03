Roma, scoperto "atelier" di capi firmati falsi: cucivano capi di marca taroccati, arrestati

Avevano trasformato un appartamento al Pigneto in una sartoria di marchi famosi, tutti ovviamente tarocchi. Da Moncler a Colmar, cucivano le griffe a capi di abbigliamento da immettere nel mercato abusivo degli ambulanti e negozi. Sono stati, così arrestati, quattro stranieri, nell'ambito dei controlli disposti dal Questore Carmine Esposito, finalizzati al contrasto dell'abusivismo commerciale nella Capitale.

Gi agenti della Polizia di Stato del commissariato Trevi Campo Marzio, diretto da Mauro Fabozzi, hanno denunciato per ricettazione, introduzione e commercio di marchi contraffatti 4 cittadini stranieri. È stata una precedente attività investigativa a indirizzare i controlli dei poliziotti, in un appartamento al Pigneto. All'interno sono stati sorpresi 4 cittadini stranieri, tre senegalesi e un mauritano, intenti a cucire marchi e toppe rappresentanti griffe di moda falsificate, su capi di abbigliamento e accessori, tra i quali piumini e borse.

Nel corso della perquisizione sono stati individuati più di 37.000 pezzi tra marchi, effigi, etichette, simboli metallici e zip raffiguranti i marchi Moncler, Kway, Adidas, Nike, Ciesse Piumini, Yves Saint Laurent, Prada, Stone Island, Harmon and Blaine, Colmar, Napapijiri, Woolrich, LiuJo, Burberry, Saucony, Chanel, Armani Chanel, Blauer, Luis Vuitton, oltre a due macchine per cucire e relativi accessori, spolette di filo di vari colori, bottoni, piumini, etichette interne, borse e 255 euro in contanti.

