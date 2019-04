Roma, via alla maratona: la carica dei 10mila.La mappa del percorso, le strade chiuse e gli orari

Oggi si corre. È tutto pronto per la XXV Maratona internazionale Acea. Sono attesi diecimila atleti per l’evento organizzato dalla Federazione italiana di atletica leggera e da Roma Capitale. Partenza alle 8 e 35 in via dei Fori Imperiali, all’altezza di Largo Corrado Ricci, e l’arrivo sarà sempre in via dei Fori Imperiali. Le strade saranno chiuse a partire dalle 7 e 30. Chiusa anche la stazione della metro B Colosseo.

Alla partenza, sulla tribuna d’onore ci saranno la sindaca Virginia Raggi, il presidente Fidal Alfio Giomi, il sottosegretario Simone Valente, l’assessore allo sport Daniele Frongia, il coordinatore generale della maratona Fabio Martelli e l’olimpionico di nuoto Gregorio Paltrinieri. Ieri, grande sorpresa per i podisti che sono andati al Ragusa Off a ritirare i pettorali. C’era il campione europeo Daniele Meucci. «Sono qui per correre a casa», ha detto Meucci a nove anni dall’ultima volta a Roma, nel 2010, quando corse la maratona d’esordio in 2h13:49.

Tra i favoriti della vigilia, spicca la pattuglia etiope sempre sul podio dal 2014. Con il miglior personale tra gli iscritti si presenta Abayneh Ayele Woldegiorgis, 31 anni, 2h06’45. Il primato della Maratona di Roma è fissato a 2h07’17.



Occhio agli autobus: 70 linee subiranno modifiche al percorso interessato dalla Maratona di cui riportiamo qui il tracciato. La gara si snoderà attraverso piazza Venezia, via del Teatro Marcello e via Petroselli, piazza Bocca della Verità, Porta Capena e Piramide, viale Marco Polo, la Colombo e viale Marconi, viale Ferdinando Baldelli e via Ostiense, via Marmorata, piazza dell’Emporio, il lungotevere lato Centro, ponte Cavour, via Vittoria Colonna, piazza Cavour, via Crescenzio, piazza Adriana e San Pietro, piazza del Risorgimento, ancora il quartiere Prati, viale Giulio Cesare, viale delle Milizie, via della Giuliana, piazzale Clodio, viale e piazza Mazzini, i lungotevere Oberdan e della Vittoria, l’area del Foro Italico, ponte Duca D’Aosta, il lungotevere lato Flaminio, viale della XVII Olimpiade, viale Tiziano e piazza Apollodoro, Belle Arti e il lungotevere delle Navi, Ripetta e piazza Augusto Imperatore, via del Corso e piazza di Spagna, via di Monte Brianzo e via Zanardelli, corso Rinascimento e corso Vittorio, via del Plebiscito e culminerà nell’area tra piazza Venezia e i Fori Imperiali.

