Maratona di Roma del 7 aprile, già raggiunti i diecimila iscritti

Ieri il Presidente Alfio Giomi ha deciso di chiudere anticipatamente le iscrizioni per la venticinquesima edizione della Maratona Internazionale di Roma, in programma il prossimo 7 aprile: è stata, infatti, raggiunta prima della

scadenza del termine, fissato per il 25 marzo prossimo, quota 10.000 richieste, l'obiettivo che si erano prefissi Fidal e Roma Capitale. Lo fa sapere il presidente della commissione capitolina Sport Angelo Diario aggiungendo: «Per quanto ci riguarda gli obiettivi, anche quando sono ambiziosi, vengono fissati per puntare a superarli ma va bene lo stesso. Abbiamo dimostrato che, praticamente senza promozione all'estero, la Maratona di Roma vale questi numeri».