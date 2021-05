Ostia, domenica in edicola con "Il Messaggero" la mappa grande formato delle ciclabili di Roma

Domani nelle edicole di Ostia sarà disponibile la mappa delle piste ciclabili di Roma (Lozzi publishing) promossa da Acea. Il Messaggero abbina gratuitamente al quotidiano tutti i percorsi nella Capitale per le due ruote. Realizzata in grande formato, e aggiornata allo scorso febbraio, la mappa indica le piste su strada, ben 61, e le altre 27 nei parchi. Senza trascurare le ciclabili in costruzione, come quelle sul Lungotevere, e i prossimi cantieri. L'offerta è varia.

Gli itinerari - Corre tra arte e natura la ciclabile Giardino Zoologico, che da viale delle Belle Arti arriva a via dell'Uccelliera. Ad affascinare è Villa Borghese. Le suggestioni sono pressoché infinite. Si va dall'immersione nella natura, impreziosita dal Bioparco - ideale per fare una pausa e regalarsi una sorta di gita nella gita - alle visioni d'artista. A edifici e musei, infatti, ora, al Parco dei Daini, si aggiunge la seconda edizione di Back to nature. Arte Contemporanea a Villa Borghese, progetto espositivo che vede installazioni di nomi noti della scena internazionale, dialogare con il Parco. Più impegnativa, ottima per gli sportivi o quantomeno per chi è allenato, la ciclabile di Monte Mario. Si può raggiungere l'Osservatorio Astronomico, in viale del Parco Mellini.

Con le ciclabili si può arrivare al cimitero militare francese, in via dei Casali di Santo Spirito. Entrambi i percorsi regalano punti di vista inusuali sulla città, invitando a fare una pausa, in più di un belvedere, per godersi l'emozione di uno sguardo dall'alto e concedersi qualche momento di relax e riflessione. Dalla natura allo sport, ma anche ad architettura, cinema, antichità.

Piste per tutte le età - Le ciclabili a Roma si fanno realmente strumento di conoscenza e narrazione. E mezzi per fare salti indietro nel tempo. Così, ad esempio, la ciclabile Appia Antica-Caffarella, appropriata per tutte le età, dai baby-ciclisti fino agli anziani. L'iter nel verde, consente di rileggere anche il passato, tra testimonianze archeologiche e gli alti pini che costeggiano la regina viarum, monumentale opera che collegava Roma a Brindisi. Decisamente diverse le atmosfere della ciclabile Jonio-Prati Fiscali, che permette di tornare, pedalando, in alcuni dei luoghi usati come set per il film Ladri di biciclette diretto da Vittorio De Sica, nel 1948. Non mancano iter all'insegna dell'architettura, come la ciclabile Ponte Milvio-Villa Glori, che va da viale Tiziano a via Argentina. E si addentra nel Villaggio Olimpico, che, realizzato per le Olimpiadi del 1960, porta le firme di Vittorio Cafiero, Adalberto Libera, Amedeo Luccichenti, Vincenzo Monaco e Luigi Moretti. Nel percorso, anche l'Auditorium Parco della Musica, progettato da Renzo Piano. Più itinerari in bici per andare alla scoperta - o riscoperta - della Capitale.



