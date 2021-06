Più il colore è chiaro, più vuol dire che la situazione contagi è migliore. Come ogni giovedì, anche il 16 giugno il Seresmi, Servizio Regionale per la sorveglianza delle Malattie infettive della Regione Lazio, ha reso nota la mappa sui positivi da Covid in tutte le zone di Roma. Ogni quartiere della Capitale ha un colore diverso a seconda del tasso grezzo (ovvero senza correzioni) di incidenza del virus ogni 10mila abitanti. Per le aree in arancione chiaro e scuro, vuol dire che il tasso di incidenza è compreso tra 380 e 430 casi ogni 10mila abitanti. Mentre viola scuro indica i quartieri con più di 620 casi ogni 100mila abitanti.

Contagi per zona

Il quartiere con un'incidenza minore è quello Villa Ada. Ma anche la Cecchignola, Trastevere, Appio, Celio, Tuscolano Nord, San Lorenzo ed Esquilino. Peggiore invece la situazione fuori dal raccordo: Castelluccia, Tor San Giovanni e Boccea sono le aree dove c'è più incidenza di contagi. Ci sono però anche alcuni quartieri dentro il Gra da tenere sott'occhio. E sono: l'Appia Antica Nord Pisana, San Basilio, Quarto miglio. Non molto esposte, ma nemmeno poco, le zone di Pietralata, Casal Bruciato e Gordiani.

Contagi quartiere per quartiere

All'interno del Grande Raccordo Anulare, i casi dall'inizio della pandemia sono:

Villa Ada: 34

Nomentano: 2014

San Lorenzo: 365

Centro storico: 1136

Gianicolense: 2496

Marconi 1960

Trastevere: 582

Tormarancia: 1610