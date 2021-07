Mercoledì 21 Luglio 2021, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 13:31

Valori che non si vedevano da metà maggio. Solo ieri, mercoledì 21 luglio, nel Lazio si sono registrati 681 nuovi contagi. Il giorno prima 434, con un +468 in 24 ore. E pensare che la scorsa settimana, nello stesso giorno, i positivi erano 166. Una variazione, perciò, di 703 casi. Indice Rt e incidenza nella Regione della Capitale sono «in incremento, rispettivamente a 0,81 e 16,9 su 100mila abitanti», come indicato dall'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato. Che ha definito questo aumento «effetto Gravina», ovvero una conseguenza dei festeggiamenti dopo l'Europeo (il secondo nella storia) vinto dall'Italia del ct Roberto Mancini.



Variante Delta Roma, Cauda: «Nella Capitale circola molta gente, non c'è solo l'effetto azzurri»

Le Asl con più casi



Le Asl di Roma dove sono stai registrati più casi martedì 20 luglio sono le prime due. L'Asl Roma 1 ha individuato nuovi 118 positivi nelle ultime 24h. Si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Anche se c'è un dato che fa ben sperare: si sono contati zero morti. Mentre alla Asl Roma 2 c'è stato un decesso e 153 nuovi casi nelle ultime 24h. Sempre casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Roma, i focolai nei centri estivi: contagi tra i bimbi, è allerta. In isolamento in 60

I cluster della Asl Roma 3

Il più noto è quello scoppiato al Pub Clifton (zona Casaletto). Dove sono stati individuati un centinaio di casi positivi al Covid, di cui 13 casi secondari (in amici e familiari degli avventori/dipendenti). Tutti giovanissimi, con un'età compresa tra i 14 e i 60. In media avevano 21 anni. E 75 di loro sono maschi e 16 femmine. In particolare, 84 casi hanno un'età inferiore ai 25. Poi c'è il focolaio presso locale Shilling (Ostia): con 16 casi confermati. Quello al campus di pallavolo Alpy Volley (ritiro di 3 giorni in Toscana), con 6 casi confermati. C'è inoltre un centro estivo tra i cluster della Asl Roma 3: è quello al Villa York Sporting Club, con 5 casi confermati. E, infine, 4 positivi sono stati individuati alla scuola zoo Manfredonia.

Focolai nei centri estivi

Un caso di positività è stato individuato in un centro estivo della Asl Roma 1. È il centro estivo Giardinieri, che è stato chiuso e i bambini mandati a casa. Dovranno aspettare lunedì prossimo prima di poter tornare. Alla Balduina, invece, c'è stato un vero e proprio maxi focolaio: 20 bambini contagiati e altri 40 in isolamento. Mentre nel territorio della Asl Roma 4 sono stati riscontrati ieri 27 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4:

1 Anguillara

3 Capena

4 Cerveteri

3 Civitavecchia

1 Fiano

1 Formello

8 Ladispoli

1 Morlupo

1 Riano

4 Santa Marinella