Viabilità, al via i lavori di manutenzione su via Ostiense

Partono i cantieri per il rifacimento di via Ostiense . Da lunedì 27 aprile al via la manutenzione sull'asfalto, l'installazione di nuova segnaletica (strisce pedonali e cartelli), la pulizia delle caditoie e lo sfalcio erboso nella direzione verso Ostia. L'obiettivo è quello di chiudere il cantiere entro la fine del mese. In questi giorni la viabilità, in alcuni tratti, sarà alternata e regolata da semafori mobili.Tra una settimana la manutenzione straordinaria riguarderà i ponti di Tor Quinto e Marconi: anche qui rifacimento dell'asfalto e della segnaletica, riqualificazione delle vie di scolo, ma anche interventi di messa in sicurezza sui giunti dei ponti. Non sono previste chiusure sulle due arterie, ma traffico su corsie alternate in alcuni giorni dei lavori.Spiega l'assessore ai lavori pubblici, Linda Meleo: «Nei giorni del lockdown i lavori nei cantieri non si sono mai fermati. Sia che si tratti di interventi di manutenzione ordinaria sia di manutenzione straordinaria. Grazie all’intenso lavoro portato avanti dall’amministrazione in questi giorni siamo riusciti ad anticipare importanti cantieri previsti nei prossimi mesi e molto attesi dai cittadini».A breve dovrebbero chiudere i cantieri in via Aurelia o sulla via del Mare. Mentre prima dell'inizio dell'estate, inizieranno le manutenzioni anche in via dei cerchi e sulle corsie centrali di Palmiro Togliatti. Tutto il pacchetto - considerando le opere in corso e quelle che devono partire - vale un investimento pari a 25 milioni di euro.