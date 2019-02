Manuel Bortuzzo non ha pianto quando ha saputo della paralisi, e con incredibile forza al suo risveglio si è rivolto alla madre, al suo fianco: «Fatti coraggio, mamma», le ha detto. Un gesto che conferma come questo ragazzo sia un vero combattente: a raccontarlo all'ANSA è Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, al quale il ragazzo ha detto «Ora per me comincia un altro allenamento».



Ultimo aggiornamento: 19:35

