Blitz antidroga nel quartiere del «commando» che ha sparato a Manuel

Un atterraggio «tattico» nel cuore del quartiere San Giorgio di Acilia. L’elicottero NH500 del Raggruppamento aeromobili carabinieri decollato dall’aeroporto dell’Urbe arriva nel primo pomeriggio nella piazzola di via Amedeo Bocchi. In strada già ci sono i carabinieri del Gruppo Ostia che effettuano i controlli straordinari alla circolazione e le ispezioni nei caseggiati popolari, divenuti il «fortino» dello spaccio di droga.

Verifiche che procedono, senza soluzione di continuità, dallo scorso giovedì. Un quartiere «ribaltato» dalle operazioni dei carabinieri dopo che le indagini hanno appurato che da qui è partito il «commando», formato da Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che ha portato al ferimento di Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore raggiunto da un proiettile «per errore» nella notte tra il 2 e 4 febbraio all’Axa. L’ultimo blitz è scattato ieri pomeriggio. In manette due «soci» in affari: nascondevano dosi di cocaina confezionate sottovuoto.



L’escamotage

Un metodo di conservazione che non è passato inosservato agli uomini comandati dal colonnello Pasqualino Toscani. La droga in questo modo poteva essere conservata anche in ambienti «insospettabili» con la presenza di acqua per poter ingannare i controlli delle unità cinofile e delle forze dell’ordine. Ma i militari del Gruppo Ostia hanno scoperto il trucco e arrestato i due pregiudicati, che vantavano già precedenti per spaccio. Alle attività, coordinate dall’alto dall’unità aerea del Raggruppamento Carabinieri “Roma Urbe”, hanno partecipato i militari delle compagnie Roma Cassia e Aeroporti di Roma, impegnati in numerosi servizi mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

La road-map

Le zone sotto la lente dell’Arma sono state quelle di Acilia e del litorale: il bilancio è di altre 7 persone arrestate e una denunciata a piede libero. Oltre ai due «soci», i carabinieri hanno individuato e arrestato in via della Paranzella di Ostia, una 40enne già sottoposta agli arresti domiciliari, dopo essere stata “pizzicata” in strada, violando il provvedimento emesso nei suoi confronti. Le porte del carcere, invece, si sono aperte per un 28enne di Ostia, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma. L’uomo dovrà scontare la pena detentiva di 11 mesi e 8 giorni nel carcere di Rebibbia. Sempre in via Alberto Galli, ad Acilia, i Carabinieri hanno fermato una persona, con precedenti, trovandola in possesso di diverse dosi di cocaina. La sostanza è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato arrestato. Ancora ad Acilia, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 26enne romano. I Carabinieri hanno proceduto ad una mirata perquisizione nell’abitazione del ragazzo che ha consentito di sequestrare numerose dosi di cocaina e 100 euro, ritenuto provento della sua attività illecita. Il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Il bilancio

Nello stesso contesto, i Carabinieri hanno notificato un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Corte d’Appello di Roma a carico di una 45enne, già detenuta agli arresti domiciliari per pregressi reati contro il patrimonio. Un’altra donna è stata bloccata dai Carabinieri della Stazione di Vitinia. La 36enne, pregiudicata, sorvegliata speciale con obbligo di soggiorno, ha più volte violato la prescrizione relativa all’ordine di presentazione in caserma. Grazie ad un prolungato servizio di osservazione, i carabinieri della Stazione di Fregene hanno bloccato un 25enne romano, domiciliato a Fiumicino e con precedenti. Nella sua abitazione, i militari hanno trovato una vera e propria “officina dello spaccio”. Denunciato, infine, sempre per detenzione di sostanze stupefacenti un 19enne romano.

