Ferito in sparatoria a Roma, chi è Manuel il nuotatore di 19 anni che sogna la Nazionale

Manuel Bortuzzo, il ragazzo ferito all'Axa a Roma da un colpo di pistola partito forse da uno scooter, si è trasferito nella Capitale da Treviso per allenarsi al centro federale di Ostia sognando la nazionale. Promessa del mezzofondo a volte condivide lo spazio acqua con i campioni Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti e Domenico Acerenza seguito dal tecnico federale Stefano Morini, ma soprattutto dall'assistente Christian Galenda che lo allena anche al centro sportivo delle Fiamme Gialle di Castelporziano.

Roma, sparatoria in strada dopo lite al pub: 19enne in fin di vita



Verso le 2 della notte tra sabato e domenica si trovava di passaggio con amici ed altri atleti all'Axa, dalla parte opposta rispetto ad un pub in piazza Eschilo già presidiato dalle forze dell'ordine intervenute a seguito di una rissa scoppiata mezzora prima. Non potendo raggiungere quel locale dove bere qualcosa a fine serata, il gruppo, ignaro dell'accaduto, decide di rientrare a casa, ma Bortuzzo viene raggiunto da un colpo di pistola, probabilmente per uno scambio di persona. Il proiettile lo colpisce al torace. Portato da un'ambulanza dell'ARES 118 al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso, il giovane Bortuzzo viene stabilizzato e trasferito all'ospedale San Camillo, nel reparto di neurochirurgia, dove sta lottando come un leone. Sarà operato a breve dal primario prof. Alberto Delitala. La prognosi resta riservata.

La dinamica dell'accaduto è ancora da definire. Sugli avvenimenti sta indagando la Squadra Mobile della Polizia di Stato. Al vaglio anche le immagini di sicurezza di videosorveglianza delle attività commerciali di zona.

Il nuotatore, nato a Trieste nel 1999, è cresciuto nel Team Veneto ed è tesserato per la società Aurelia Nuoto di Roma. Alto 190 centimetri, risiede presso la foresteria del centro sportivo delle Fiamme Gialle di Castelporziano e si sta specializzando nei 400 e 1500 che intendeva nuotare ai campionati assoluti dopo una stagione condizionata dalla mononucleosi e priva dei risultati cui ambiva. Venuto a conoscenza della vicenda, il presidente della Federnuoto Paolo Barelli si è immediatamente attivato affinché venisse garantita al giovane atleta la massima assistenza possibile e si è recato all'ospedale San Camillo dove sta aspettando l'arrivo dei genitori da Treviso.

