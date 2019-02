Manuel Bortuzzo, l'appello del papà: «Chi ha visto parli». Il sospettato nega tutto

Manuel Bortuzzo, il 19enne ferito nella sparatoria avvenuta nel quartiere Axa di Roma sabato notte. «Confido che qualche persona che ha visto abbia coraggio di dire che cosa ha visto e aiutare la polizia nelle indagini per fermare queste due persone che hanno sparato da un motorino all'impazzata colpendo chi non c'entra niente nelle loro vicende». Ascoltato dagli investigatori, l'uomo identificato come uno dei partecipanti alla rissa scoppiata nel pub poco prima del ferimento del nuotatore avrebbe negato un suo coinvolgimento nonostante sul volto sembra abbia ancora i segni di una scazzottata. Lancia un appello il padre di, il 19enne ferito nella sparatoria avvenuta nel quartiere Axa di Roma sabato notte. «Confido che qualche persona che ha visto abbia coraggio di dire che cosa ha visto e aiutare la polizia nelle indagini per fermare queste due persone che hanno sparato da un motorino all'impazzata colpendo chi non c'entra niente nelle loro vicende». Ascoltato dagli investigatori, l'uomo identificato come uno dei partecipanti alla rissa scoppiata nel pub poco prima del ferimento del nuotatore avrebbe negato un suo coinvolgimento nonostante sul volto sembra abbia ancora i segni di una scazzottata.

dal papà del nuotatore ferito gravemente per errore a Roma. «Ho quattro figli - racconta il genitore - tutti e quattro nuotatori. Sono riuscito a portare mio figlio Manuel a fare parte del Centro Olimpico di Roma. Ho sempre cercato di toglierli dalla strada e oggi sono vittima di una cosa che è successa su una strada: una cosa che ha dell'incredibile nel 2019».



«Per i sacrifici che ho fatto in tutta la mia vita, per tenere sempre i figli lontani dalla strada, l'appello che faccio è: se qualcuno ha coraggio o voglia di dare un segnale, un avviso, per aiutare le autorità giudiziarie a risolvere questo problema, io sarei grato anche perché è impossibile che oggi ancora nelle strade succedono queste cose».

Intanto proseguono le indagini della squadra mobile per risalire agli altri protagonisti della rissa e soprattutto ai responsabili del ferimento a colpi di pistola dell'atleta avvenuto poco dopo. L'ipotesi più accreditata rimane quella dello scambio di persona. Chi ha premuto il grilletto potrebbe essere uno dei ragazzi coinvolti nella rissa e potrebbe averlo confuso con un altro.

