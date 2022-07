Mercoledì 6 Luglio 2022, 01:20 - Ultimo aggiornamento: 01:21

Minacce e insulti via social a Manuel Bortuzzo e alla sua famiglia. Il papà Franco ieri ha rotto il silenzio e ha postato una sua foto in cui lo si vede uscire dagli uffici del Commissariato Eur di Roma dove si è recato per sporgere una formale denuncia contro gli haters che si sono accaniti su di lui e sui suoi cari.

Domenica In, Mara Venier annulla l'ospitata di Manuel Bortuzzo: ecco perché e la risposta di lui (sui social)

Manuel Bortuzzo, insulti e minacce social: l'ira del padre

"Detto fatto - ha scritto sul suo blog Facebook - Dopo due mesi di silenzio è ora di finirla, ricordo che tutti i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale ce ne è a sufficienza per aprire un fascicolo. Continuerò a segnalare e aggiungere alla denuncia, fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace non vi ha detto il dottore di seguirmi nè di giudicare ogni nostro avvenimento. Trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro, la mia famiglia non si tocca".

Perché è stato attaccato

A quanto pare, la violenza social si sarebbe scatenata all'indomani della fine della relazione tra Manuel, che ha partecipato all'ultima edizione del grande Fratello Vip, e la principessa etiope Lulù Selassié. Un amore finito sul nascere e su cui, invece, si erano concentrate le attese di tanti fan poi delusi dalla rottura annunciata con un comunicato. Tanto da creare una chat Telegram in cui i Bortuzzo venivano ricoperti di insulti.

La denuncia alla polizia

Papà Franco, però, alla fine, ha perso la pazienza e ha deciso di denunciare i detrattori. "Cari leoni e leonesse da tastiera vigliacchi non permettetevi di nominare mia moglie che amo, la mia famiglia o i miei cani o qualsiasi cosa mi appartenga altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le altre carognate".

Manuel Bortuzzo a Verissimo, la verità su Lulù: «Mi è crollato il mondo addosso quando ho visto certe cose»

La storia del nuotatore

Il 23enne Manuel Bortuzzo, nuotatore di talento, rimase coinvolto il 3 febbraio del 2019 in un drammatico incidente mentre stava trascorrendo la serata con la fidanzata all'Axa, quartiere residenziale di Roma. Il ragazzo finì per errore nel mirino di due giovani criminali che spararono contro di lui scambiandolo per un'altra persona con cui avevano avuto una accesa discussione poco prima in un pub di zona. Manuel si salvò per miracolo ma da allora ha perso l'uso delle gambe. Nonostante tutto, con l'aiuto della sua famiglia in primis e sorretto dall'affetto dell'Italia intera, è riuscito a riprendersi dal trauma e a trasformare la sua vita in un esempio di coraggio e fierezza per tutti i coetanei e non solo.