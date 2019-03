Manuel Bortuzzo torna al polo natatorio di Ostia: «Grazie di tutto»

Ha voluto vedere la sua stanza, prima di tutto. In quelle quattro mura è nato, giorno dopo giorno, il sogno del nuoto. Ricordi ed emozioni oggi al polo natatorio di Ostia per la visita di Manuel Bortuzzo, la 19enne promessa del nuoto rimasto paralizzato dopo essere stato raggiunto da un proiettile la notte tra il 2 e il 3 febbraio all'Axa. I suoi sicari, reo confessi, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano hanno ammesso di aver sparato per errore: uno scambio di persona.

Manuel, costretto su una sedia a rotelle, è in fase di riabilitazione e per la prima uscita ha scelto proprio Ostia e il centro federale della Fin, dove si allenano i campioni della nazionale di nuoto. "Forza Manuel", hanno gridato alcuni dipendenti del centro federale che non vedevano l'ora di riabbracciarlo. "Grazie a tutti", ha detto commosso Manuel.

Manuel Bortuzzo torna in acqua un mese dopo l'aggressione: «È la mia vita»



