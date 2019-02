Manuel Bortuzzo sta meglio ma resta in prognosi riservata

Manuel Bortuzzo sta meglio. Migliorano le condizioni del nuotatore ferito da un colpo di pistola la notte tra sabato e domenica all'Axa. La prognosi però rimane ancora riservata. Lo si apprende da fonti sanitarie. I medici dell'ospedale San Camillo di Roma potrebbero sciogliere la prognosi nei prossimi giorni. Intanto sta continuando il lavoro di monitoraggio per individuare la struttura migliore per la riabilitazione dell'atleta.

Manuel, che oggi ha ricevuto anche la visita di Matteo Salvini, non perde la grinta. In un audio, postato sulla pagina Facebook 'TutticonManuel', il nuotatore, rimasto paralizzato, parla per la prima volta dal letto di ospedale al San Camillo di Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA