Manuel Bortuzzo è stabile. I medici: «Midollo danneggiato, timori sulla ripresa funzionale»

Sono stabili le condizioni di Manuel Bortuzzo, il nuotatore 20enne ferito da un colpo di pistola l'altra notte all'Axa nel quadrante sud di Roma. Lo si apprende da fonti sanitarie. La prognosi rimane riservata. L'atleta è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma dove ieri è stato sottoposto a un doppio intervento per bloccare l'emorragia toracica e per l'estrazione del proiettile che si è fermato su una vertebra.

"Intervento riuscito". «L'intervento tecnicamente è andato bene. Abbiamo eseguito una decompressione microchirurgica del midollo e rimosso il proiettile. Al momento la prognosi è del tutto riservata. Finchè non passano 48/72 ore è impossibile esprimere sia una prognosi per quel riguarda la vita sia soprattutto per quel che riguarda la ripresa funzionale del midollo spinale». Lo ha detto il direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale San Camillo di Roma, il professor Alberto Delitala, che ha sottoposto oggi Manuel Bortuzzo a un delicato intervento neurochirurgico. In merito alle complicanze riguardo al midollo spinale Delitala ha spiegato: «È molto probabile che se il midollo è stato danneggiato possa non avere nessun tipo di ripresa funzionale». Una volta estratto, il proiettile è stato consegnato ai funzionari di polizia.

