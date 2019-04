A 84 anni corre tutti i giorni per 12 chilometri, la storia di Manlio: «Mi fa sentire vivo»

“Nella mia vita ho passato più tempo a correre che a camminare”. Una caratteristica questa che ancora contraddistingue Manlio Zaccari di Velletri, nonostante gli 84 anni suonati, “83 anni – precisa lui – 84 anni li compio a maggio”.

Altro, snello, lucido e, soprattutto, allenato dato che mostrandoci il suo programma di allenamento, scopriamo che percorre 12 chilometri di corsa al giorno; ma non solo. “Per essere competitivi nelle gare – spiega - bisogna sottoporsi ad un intenso allenamento di preparazione”.



Il calendario è fitto e trova spazio per il riposo solamente il sabato e la domenica. “Giovedì – si legge tra gli altri appunti – Un’ora e 10 minuti di fondolento e dieci allunghi da 100 metri”.

Il che significa, circa 12 chilometri di corsa ad un ritmo mantenuto abbondantemente sotto i sei minuti al chilometro, oltre a dieci scatti di corsa veloce per 100 metri. “Molto al di sotto dei sei minuti a chilometro – puntualizza lui – altrimenti come fai a vincere il campionato Nazionale?”. Ed infatti quell’allenamento gli ha permesso di mietere successi. La sua casa è una vetrina alla sua attività sportiva zeppa, come è, di trofei, medaglie, riconoscimenti sportivi e testimonianze di successi. Mensole, stipi, comodini, pareti, tutto parla della sua passione per la corsa. Le punte più alte della sua carriera sono stati i tre campionati Nazionali vinti, l’ultimo nel 2016 nella categoria M80, 10mila metri in pista all’Aquila. Secondo alcuni la corsa fa male alle articolazioni ma lui sostiene una tesi diversa. “Se ben allenati e preparati nella giusta maniera non c’è da aver paura. Io corro dall’età di sei anni quando a Velletri le parrocchie organizzavano le Olimpiadi Veliterne. Da allora ho avuto un solo grave infortunio, quando una suona nel 2000 mi ha investito con l’auto mentre mi allenavo ai Pratoni del Vivaro. Ho avuto veramente paura di dover smettere di correre ma dopo alcuni anni sono tornato in pista”.

Aveva un lavoro sedentario prima della pensione, era dipendente pubblico in un istituto tecnico ma fuori dal lavoro era tutt’altro dato che ha dato vita anche ad associazioni sportive e allenando centinaia di ragazzi. Nel 1960, insieme ad altri, ha fondato la “Scavo Velletri” che nel 2000 ha lasciato per fondare una nuova associazione sportiva la “Giovanni Scavo 2000” di cui è presidente onorario.

Alla domanda sul perché lui abbia scelto la corsa e non un altro sport risponde: “Correre mi dà felicità, mi sento vivo e credo anche di saper insegnare qualcosa agli altri. Ho fatto anche l’allenatore e ho tirato via dalla strada più di qualche giovanotto che stava prendendo brutti viatici”.

Ha un’idea chiara anche sul fino a quando correrà. “Fino a quando ne avrò la forza e il piacere; fino a quando non passera la nuovoletta su cui salirò smettendo di correre per andarmene via, mentre mi sto allenando o mentre sto in pista”.

Ultimo aggiornamento: 11:35

