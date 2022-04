Mercoledì 6 Aprile 2022, 09:32

Multato di 150 euro per aver affisso il manifesto funebre che annunciava la scomparsa del fratello su un muretto lungo la via Ardeatina, fuori dagli spazi autorizzati consentiti. Si, va bene, tutto giusto: ma dove sono questi spazi? Purtroppo in quella zona, a cavallo tra Albano e Ardea, un'area di campagna ben oltre l'abitato della frazione di Cecchina, di plance per esporre i necrologi delle persone, non ce ne sono: il Comune non lo ha mai messi. Così Enzo Tuzzi, erede di una famiglia che in quella zona è presente da almeno un secolo, dove si conoscono tutti, per annunciare la scomparsa del fratello Gino, 71 anni, ha sentito il bisogno di affiggere su un muretto l'avviso per comunicare la data e il luogo del funerale, vicino un bar frequentatissimo.

Ma la legge è legge e gli agenti della polizia locale di Albano si sono attenuti strettamente alle regole: 150 euro di multa, notificate all'agenzia di onoranze funebri che ha curato il funerale. E pagate dal buon Enzo, gestore della celeberrima trattoria Dar Pagnotta. «Non voglio contestare la sanzione, d'altronde l'agenzia di onoranze funebri mi aveva avvertito - riconosce Enzo - Ma agli amministratori del Comune di Albano e di quelli confinanti vorrei chiedere di organizzare quanto prima l'installazione in questa zona di più plance per le affissioni funebri». «Ne basterebbero due o tre - aggiunge ancora Enzo - Permetteteci di ricordare i nostri cari».