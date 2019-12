Roma, manifesto choc sulle pareti del Macro: Gesù insieme a un bambino, è bufera

Lo stesso manifesto era già comparso nella capitale due anni fa in alcune fermate del bus. In quell'occasione i manifesti erano due, oltre a Ecce Homo Erectus erano stati affissi poster con due Madonne con in braccio un bimbo e la scritta Immaculata Conceptio in Vitro. L'azione artistica fu rivendicata da due street artist Hogre e DoubleWhy, rappresentanti del subvertising, ovvero lo stravolgimento dei messaggi di cartelloni pubblicitari mediante interventi mirati che ne alterano il messaggio contestandolo. Hogre, ritenuto l'autore di Ecce Homo Erectus, fu anche accusato di 'offesa alla religione dello Statò.

Un manifesto blasfemo è comparso, e poi è stato rimosso, sulle pareti del Macro di Roma . Il poster sotto la scritta "Ecce Homo" ritrae Gesù con un'erezione davanti a un bambino inginocchiato. Il manifesto, ha comunicato l'Azienda speciale Palaexpo dissociandosi dal "messaggio", è stato rimosso.Intanto, però, è sbarcato sul social, con la denuncia di Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo (Fdi), che ne aveva chiesto l'immediata rimozione alla sindaca Raggi: «Una vergogna inaudita», hanno dichiarato in una nota.