Roma, centro storico chiuso per la manifestazione «Io sto con i curdi». Nella mattinata la Corsa dei Santi

Oggi, venerdì 1 novembre, due manifestazioni attraverseranno il centro storico di Roma. Nel pomeriggio dalle 14 alle 20 un corteo, a cui sono attese circa 15 mila persone provenienti da tutta Italia, attraverserà le strade cittadine. La manifestazione «Io sto con i curdi», organizzata per protestare contro l'attacco militare della Turchia in Siria ai danni della popolazione curda, partirà da piazza della Repubblica e approderà in piazza della Madonna di Loreto, attraversando viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell'Esquilino, largo Corrado Ricci, e via dei Fori Imperiali.

Sono previste deviazioni per le linee del trasporto pubblico: C3, H, 5, 14, 16, 38, 40, 50, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 90, 92, 105, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714, 910 a partire dalle 8,00 e sino a cessate esigenze. Inoltre la questura di Roma ha disposto il divieto di sosta in piazza della Repubblica; piazza dell'Esquilino, tra via Cavour e via Depretis; via dei Fori Imperiali, da via San Pietro in Carcere a piazza della Madonna di Loreto, inclusa l'area di parcheggio all'altezza della Colonna Traiana.

Stamattina alle 9 in piazza Pio XII è invece partita la tradizionale Corsa dei Santi, giunta alla dodicesima edizione. I runner hanno sfilato per le strade di San Pietro, del centro e del quartiere Prati. Sono state disposte chiusure e deviazioni lungo il percorso che ha attravresato queste strade: Piazza Pio XII, via della Conciliazione, via San Pio X, Ponte Emanuele II, piazza Pasquale Paoli, corso Vittorio Emanuele II, largo di Torre Argentina, via del Plebiscito, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza Esquilino, via De Pretis, via Nazionale, via Milano, traforo Umberto I, largo Tritone e via del Tritone, largo Chigi, via del Corso, piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia, ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio, via Pallavicini, via porta Castello, via della Traspontina, via della Conciliazione altezza Hotel Colombus, dove è previsto l'arrivo della corsa.



