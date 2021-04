Riaperture, scontri alla Camera tra ristoratori e polizia: fermati alcuni manifestanti

Proteste e tensione a Roma dove si stava svolgendo un sit-in sotto il palazzo di Montecitorio sull'emergenza chiusure per il Covid. La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra manifestanti e forze dell'ordine, con lancio di fumogeni. Alcuni manifestanti sono stati identificati.

Campania in zona rossa, la rivolta degli ambulanti paralizza l'A1 a Caserta

Prima i cori 'buffonì e 'libertà' poi il lancio di un fumogeno e di alcuni oggetti, infine il tentativo di sfondare il cordone delle polizia davanti alla Camera. Le forze dell'ordine hanno respinto i manifestanti che stavano rovesciando le transenne che circondano la piazza. Alcune persone sono state fermate. Altre hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine, ma sono state respinte. Il manifestante con il copricapo di pelo e le corna - e il viso dipinto col tricolore italiano - ricordava quello reso celebre dall'assalto al Parlamento statunitense a inizio anno. In precedenza in piazza Montecitorio aveva preso la parola al microfono, tra gli altri, il deputato di Forza Italia Vittorio Sgarbi. Molti dei presenti non indossano la mascherina.

«Siamo imprenditori, non delinquenti». È quanto urlano ai megafoni in piazza Montecitorio i commercianti e ristoratori che manifestano chiedendo riaperture. Al grido «libertà», decine di persone si sono avvicinate al cordone delle forze dell'ordine con le mani alzate, intonando cori e chiedendo di potersi avvicinare a Palazzo Chigi. In piazza si alternano momenti di tensione a slogan contro il governo.

