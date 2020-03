Roma: maniaco colpisce donna nel parco, alla Garbatella paura fra le residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ caccia ad un maniaco che ha colpito stamattina alla Garbatella. La polizia ricerca un uomo alto di statura dalla carnagione scura. Intanto serpeggia la paura nel quartiere fra le donne.Una signora, questa mattina mentre stava portando il cane nel parco, ha subìto un’aggressione a sfondo sessuale dal maniaco che l’ha toccata nelle parti intime e l’ha rapinata. La vittima, che presenta alcuni graffi, sotto choc, terrorizzata dalla paura, è stata portata in ospedale. Il maniaco ha colpito nel parco di Tor Marancia ed ha approfittato che la donna, sulla quarantina, fosse da sola. Lei stava facendo il solito giro con il cane, quando è stata presa alle spalle e buttata in terra. Anche il cane, di piccola taglia, di indole pacifica, non è servito ad allontanare l’individuo. La vittima graffiata ed indifesa si è recata al commissariato in preda al terrore. E’ stata chiamata un’ambulanza e la signora è stata trasportata al Sant’Eugenio. I medici l’hanno visitata e trovata in buone condizioni anche se molto spaventata. Intanto, gli agenti hanno eseguito una battuta in zona per rintracciare il maniaco che è riuscito a far perdere le tracce. La polizia ha rinforzato i servizi temendo che il ricercato possa colpire ancora. Nel pomeriggio si sono visti una serie di pattuglie che scandagliavano il parco mentre altre macchine della polizia stavano perlustrando la zona.