Manda il testamento alla fidanzata, lei avvisa la polizia che lo salva: voleva gettarsi dal decimo piano

La risolutezza di un equipaggio della polizia ha salvato uno studente di 24 anni, studente, laureato, che si voleva uccidere a causa di una delusione d’amore. E’ stata la fidanzata a chiamare la polizia e a raccontare agli agenti che il fidanzato vive vicino piazza Bologna e che, qualche minuto prima, gli aveva mandato sul cellulare il suo testamento. «Sono preoccupata, se mi ha mandato il testamento vuol dire che lui vuole chiudere con la vita».

La volante non ha perso tempo. I poliziotti, del commissariato Sant’Ippolito, a sirene spiegate, si sono catapultati alla vicina abitazione dello studente. L’equipaggio si è fatto a piedi dieci piani dello stabile fino ad arrivare alla porta dello studente che hanno trovato socchiusa. Sono entrati ed hanno visto il ragazzo, stordito da psicofarmaci, che teneva in pugno un taglierino col quale voleva tagliarsi le vene e poi era vicino alla balaustra del balcone. I poliziotti l’hanno dissuaso nel togliersi la vita. L’hanno tranquillizzato a tal punto che il giovane ha lasciato cadere il taglierino ed ha accettato il ricovero in ospedale.

