Roma, mamma e due bambine investite sulle strisce in via Appia Nuova

Una donna con due bambine è stata investita sulle strisce in via Appia Nuova, all'altezza della fermata metro Furio Camillo. Un uomo di 66 anni, alla guida di una Mercedes, intorno a mezzogiorno ha travolto una donna di 39 anni e le sue bambine di 2 e 11 anni mentre attraversavano sulle strisce bianche. Tutte e tre sono state trasportate all'ospedale San Giovanni, la più piccola in codice rosso dinamico, non in pericolo di vita, mentre la mamma e la figlia più grande in codice giallo. L'uomo si è fermato per prestare soccorso e sono stati effettuati test per alcol e droga. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale del VII gruppo Appio.

