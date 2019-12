Maltempo a Roma, «strade allagate, in arrivo vento forte con raffiche a 100 all'ora»

Maltempo a Roma, l'allerta del Campidoglio: «Strade allagate, in arrivo vento forte con raffiche a 100 all'ora». Il Centro operativo comunale è operativo da ieri a Roma e continua a monitorare la situazione in tutte le aree della città. Al momento, secondo quanto riferisce il Campidoglio, sono stati registrati allagamenti in alcune strade, che sono stati fronteggiati con immediati interventi da parte della Protezione Civile e del Simu. Il Sistema di Protezione Civile Regionale indica l'intensificarsi delle raffiche di vento a partire dalle ore 12 circa. Nella zona di Ostia e del litorale raggiungeranno i 100 km/h«.

