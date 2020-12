Roma, allerta maltempo: chiuse banchine del Tevere. Caos viabilità tra alberi caduti e voragini

Sale l'allarme maltempo nella Capitale, è caos nella viabilità tra alberi caduti e voragini aperte. Chiuse le banchine del Tevere per il rischio allagamenti. In azione, nelle ultime ore, gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco. Non dà tregua la pioggia battente che sta mettendo a dura proiva la città.

Osservato speciale in queste ore il Tevere. La Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del Tevere, sulla base dell'informativa del Centro Funzionale Regionale, con la quale viene comunicato che, a seguito delle piogge che hanno interessato e interessano il bacino del fiume Tevere e dei suoi principali affluenti, si prevede che dal pomeriggio/sera di domenica 6 dicembre 2020 i livelli idrici del Tevere potranno interessare parzialmente le banchine del tratto urbano nelle zone più depresse. La quota iniziale di allagamento delle banchine del tratto urbano presso la stazione idrometrica di Ripetta è stata individuata a 7 metri.

Sono oltre 100 gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale nelle ultime 24 ore a causa del maltempo in diverse zone della Capitale. Dopo le chiamate di ieri dovute al forte vento, da questa mattina le pattuglie, su disposizione della Protezione civile, hanno chiuso gli accessi alle banchine del Tevere con monitoraggi costanti per controllare l'innalzamento del fiume. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale gli agenti hanno effettuato chiusure e deviazioni del traffico, causa allagamenti, del sottopasso di Lungotevere Michelangelo altezza piazza delle Cinque Giornate, via Isacco Newton altezza svincolo autostrada Roma-Fiumicino, via Ostiense altezza Malafede e viale Tiziano all'altezza via Maresciallo Pilsudski.

Aperte voragini pericolose. A via Latina, nel quartiere Appio Latino, si è aperta una voragine. Bloccata la viabilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

