Mini bombe d'acqua a Roma Nord, Trullo e Magliana. Si allaga l'università Roma Tre

Continua il maltempo a Roma, Anche oggi ci sono stati molti temporali localizzati in varie zone della città. Ad avere la peggio la zona Nord della città e la zona Magliana-Trullo dove alcune strade allagate (via Luigi Dasti, via della Magliana, viale del Tintoretto) hanno causato non pochi problemi. Traffico in tilt e superlavoro per la polizia locale che ha chiuso alcune vie.



Problemi anche alla facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre dove alcuni locali sono rimasti allagati, in quell'università - proprio per i temporali - lo scorso febbraio c'erano stati grossi problemi con il cedimento di una parte dell'intonaco esterno. La pioggia incessante ha creato disagi anche ai Castelli Romani: via di Vermicino a Frascati è rimasta sott'acqua come il sottopasso principale lungo la strada.

Le previsioni, intanto, non promettono nulla di buono, almeno per il weekend. Temporali localizzati sono previsti anche per sabato e domenica, con qualche tregua nelle ore serali. Il meteo dovrebbe assestarsi verso mercoledì, ma molto dipenderà dai venti.

Ultimo aggiornamento: 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA