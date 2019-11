Allerta meteo a Roma, 100 interventi dei pompieri: chiuso fino a martedì il cimitero del Verano

Non accenna a scemare l'ondata di maltempo che ha investito da giorni anche la Capitale. Alberi e rami caduti, tegole pericolanti e infiltrazioni d'acqua. Sono circa 100 gli interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco a Roma e provincia per le avverse condizioni meteo. Di questi l'80% per caduta alberi, rami pericolanti, tegole, caduta di pali pubblici e infiltrazioni d'acqua.

Maltempo, Tevere sorvegliato speciale: riaperto il ponte di Alviano, a Orte controlli costanti

Maltempo, strage di alberi sui Castelli Romani, e poi black out, fiumi di acqua e fango

A seguito dell'allerta meteo (livello arancione) diramata dal Sistema di protezione civile regionale e di apposita ordinanza di Roma Capitale, il Cimitero Monumentale del Verano rimarrà chiuso fino a tutta la giornata di lunedì 18 novembre. Rimarrà aperta solo la Camera mortuaria per accogliere le salme, mentre le restanti operazioni cimiteriali riprenderanno da martedì 19 novembre. Gli uffici amministrativi di via del Verano sono attivi con i consueti orari.



