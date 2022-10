Maltempo a Roma oggi. Disagi e traffico in diverse zone della Capitale per un violento temporale. Persistono le precipitazioni sull'area metropolitana di Roma e a nord della capitale. L'instabilità sta apportando piogge localmente moderate e come abbiamo visto anche con qualche allagamento. I fenomeni andranno ad esaurirsi gradualmente nel corso delle prossime ore.

