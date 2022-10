Roma nel panico per maltempo: traffico, strade allagate e guasti alla metro B. Ira dei cittadini: «Capitale da terzo mondo»

Il maltempo si è abbattuto questa mattina sulla Capitale, causando disagi in varie zone della città. Strade intasate a causa degli allagamenti e come accade fin troppo spesso in questi casi, una delle linee della metro è stata sospesa per un guasto. Trattasi questa volta della linea B1 che da Jonio arriva a Piazza Bologna, totalmente out dalle 6:15 di questa mattina. Sulla tratta temporaneamente fuori servizio, l'Atac ha messo a disposizione, come si fa in questi casi, delle navette sostitutive. In città, nel frattempo, è scoppiato il panico: strada bloccate, doppie file, lunghissime code di macchine.

Maltempo Roma: la situazione

Questa mattina, il servizio sulla Metro B1, nella tratta Bologna-Jonio è stato interrotto intorno alle 6:15, un orario quasi di punta considerando le centinaia di pendolari che a quell'ora si recano al lavoro. L'Atac si è mobilitata per attivare subito il servizio di navette sostitutive. Il sopralluogo dei tecnici è terminato intorno alle 9 circa, e la tratta e stata riperta alcuni minuti fa, come ha comunicato l'atac sulla sua pagina Twitter.

#info #atac - metro B/B1: abbiamo riaperto le stazioni e riattivato la circolazione sull'intera linea e per tutte le destinazioni #Roma — infoatac (@InfoAtac) October 13, 2022

Nonostante i bus messi a disposizione dall'azienda del trasporto pubblico romano, il disagio per passeggeri e pendolari è stato notevole. Il maltempo ha infatti allagato le strade e intasato il traffico, l'inserimento sulla circolazione cittadina di altri bus, seppur ausiliari, non ha di certo contribuito a smaltire il caos per le vie. Continua intanto a piovere sulla Capitale. Sono previsti acquazzoni lungo tutto l'arco della giornata. Le temperature saranno comprese tra i 13 e i 20 gradi. I venti rimangono deboli.

«Pioggia e Metro b1 chiusa, un delirio per noi lavoratori e nemmeno un avviso fuori», ha scritto sui social Fabiana. «Questi sono i servizi di una Capitale. Del quarto mondo», fa eco Margherita. «Sono più i giorni che c'è un guasto che quelli che funziona regolarmente», lamenta Fabio che nel tweet include il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè. Per Marta: «Roma va commissariata, come pure le aziende pubbliche che ci operano». E c'è chi, come Anna Maria, coglie l'occasione per lamentare anche altri disagi: «Scale rotte, infiltrazioni, sporcizia, annunci errati sui display interni: servizio pessimo. E molti di noi hanno fatto abbonamento annuale, pagando in anticipo».

Meteo Roma domani

Domani, per tutta la giornata, su Roma il cielo sarà parzialmente nuvoloso, le temperature rimarranno comprese tra i 12 e i 25 gradi. Venti deboli e precipitazioni assenti.

