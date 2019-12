Maltempo, nuova allerta a Roma per domani: ​codice giallo

Ancora maltempo in arrivo a Roma. Oggi il Centro funzionale regionale della Protezione civile del Lazio ha diramato «l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale» per domani e per le successive 12 ore. Il bollettino di criticità idrogeologica e idraulica riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di allerta del Lazio: Roma e Bacini Costieri Sud, dal mattino di domani.

La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza». La Protezione civile del Lazio ricorda, infine, «che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione Civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto».

Il 13 dicembre, l'allerta meteo aveva spinto la sindaca Virginia Raggi a chiudere le scuole. Ventidue minuti prima delle 9 di sera, la sindaca aveva annunciato di aver firmato un'ordinanza «per disporre domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, parchi, cimiteri e ville storiche. Perché la sicurezza dei nostri figli e dei cittadini è la cosa che ci sta più a cuore». Vista l'ora in cui il provvedimento è stato reso noto ha preso in contropiede i romani e creato disagi alla città.



☔🔔 #allertaGIALLA della #protezionecivile dalla mattina del #19dicembre per le successive 12 ore, per rischio idrogeologico a seguito di precipitazione isolate, anche a carattere di rovescio o temporale su: ▶ Roma

